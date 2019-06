Sie ist durch und durch grün. Auch wenn sie im vergangenen Jahr nicht auf der Bildfläche war. Im Hintergrund zog Rössler manchesmal noch die Fäden bei den Grünen.

"I Still Haven't Found What I'm Looking For". Diesen Song der irischen Rockband U2 hat Astrid Rössler einmal als ihren Lieblingssong tituliert. Nachdem die 60-Jährige am Donnerstag bekannt gegeben hat, dass sie wieder in die Politik einsteigen will, kann man ...