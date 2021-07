Heinrich Schellhorn (Grüne) ist gerade 60 geworden. Politisch will er noch lange nicht abtreten, auch wenn er genügend Nachfolger bei den Salzburger Grünen sieht. Vor der Oppositionsbank fürchte er sich nicht.

Der Salzburger Schnürlregen hat eingesetzt, als sich die SN zum ersten Sommergespräch mit LH-Stv. Heinrich Schellhorn treffen. Er sitzt überpünktlich in der Paracelsusstube in Stiegls Brauwelt. Sein "Begleitschutz", wie er es nennt (Pressesprecherin), stößt wenig später hinzu. Nach dem Interview nimmt er noch Ehrungen von Blasmusikern vor. "Dafür werde ich ja auch bezahlt", meint er. Und lacht. Wie so oft, ja eigentlich ständig. Die erste Frage kommt von Schellhorn: "Also. Was wollts denn wissen von mir?"

Wann waren ...