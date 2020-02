Die Fronten im Konflikt um die Stromleitung sind verhärteter denn je. Der Projektbetreiber ist überzeugt, beim Höchstgericht zu gewinnen.

Zu einer Farce geriet am Freitag der Informationsnachmittag über die 380-kV-Leitung, zu der die Projektbetreiberfirma Austrian Power Grid (APG) in ein Hotel in Wals-Himmelreich eingeladen hatte.

Der Großteil der rund 300 erschienenen Gegner der Freileitung nutzte die Gelegenheit ...