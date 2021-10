Das Land reagiert auf viele Neuinfektionen im Tennengau. Ab Mittwoch gilt die 2,5-G-Regel auch für die Ausfahrt aus Annaberg-Lungötz und Adnet. In St. Koloman kontrolliert die Polizei seit Montag früh jene, die den Ort verlassen wollen. Wie die Betroffenen darauf reagierten, zeigte ein SN-Lokalaugenschein.

Seit Montag um Mitternacht gilt bei der Ausfahrt aus der Tennengauer Gemeinde St. Koloman die 2,5-G-Regel (geimpft, genesen, PCR-getestet). Grund dafür ist die bezogen auf die Bevölkerungszahl enorm hohe Inzidenzzahl bei Coronainfektionen. Ab Mittwoch gilt diese Regelung auch für die Gemeinden Annaberg-Lungötz und Adnet. Damit sind es drei Gemeinden im Tennengau, in der das Land wegen neuer Corona-Neuinfektionen zusätzliche Maßnahmen für nötig hält. In den betroffenen Gemeinden soll das Test- und Impfangebot ausgeweitet werden. In St. Koloman läuft die Regelung ...