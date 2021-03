Die über 65-Jährigen in drei Gemeinden können sich vorzeitig impfen lassen. Ab Ende nächster Woche sollen die zusätzlichen Vakzine bereitstehen.

Seit Freitag unterliegen Bad Hofgastein und Radstadt strengen Ausreisebeschränkungen. Noch am selben Tag verkündete das Land eine Impf-Offensive für die Pongauer Orte. Auch Unken mit extrem hoher Infektionsrate bekommt zusätzliche Impfstoffe. Mit rund 3500 Dosen des Herstellers Biontech/Pfizer sollen über 65-Jährige immunisiert werden. Diese Initiative sei möglich, weil im Zuge des wissenschaftlichen EU-Projekts im Bezirk Schwaz in Tirol zusätzliche Dosen nach Salzburg geliefert würden, hieß es in einer Aussendung von Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Gesundheits-Landesrat Christian Stöckl (beide ÖVP). Am ...