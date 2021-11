Der in Salzburg und Oberösterreich erwartete - und von vielen Seiten geforderte - Lockdown wird vermutlich am Montag in Kraft gesetzt. Dieser soll mehrere Wochen dauern und in Salzburg wohl auch die Schulen treffen. Pressekonferenz mit LH Wilfried Haslauer ab 15:30 hier im Livestream.

