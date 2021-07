Bildungslandesrätin Daniela Gutschi und Vertreter von Schulverwaltung, Eltern, Lehrern und Schülern zogen Bilanz über das Schuljahr im Zeichen der Pandemie.

Präsenzunterricht im Wechsel mit Schichtbetrieb, Home Schooling und Schulschließungen - das abgelaufene Schuljahr war außergewöhnlich. "Dieses Jahr haben wir nur gemeinsam meistern können. Schüler, Eltern, Lehrer, Direktoren, Gemeinden und Bildungsverwaltung - alle haben mit Flexibilität, Kreativität und großem Einsatz dazu beigetragen", sagte am Montag Landesrätin Daniela Gutschi (ÖVP). Insgesamt kam es an den Schulen zu 4438 Corona-Infektionen - davon betrafen 3495 Schüler, 765 Lehrer und 178 andere Schulmitarbeiter. Im November lag der Höchstwert der Sieben-Tages-Inzidenz beim Lehrpersonal über 1000, bei den Schülerinnen und Schülern über 500.

Volks- und Sonderschulen kamen auf mehr als 80 Prozent Präsenzunterricht, in den Unterstufen wurde rund die Hälfte der Schultage am Standort unterrichtet, in den Oberstufen ein Drittel. Durch die Corona-Pandemie mussten 23 Standorte zeitweise geschlossen werden. Distance-Learning gab es an Volksschulen und Unterstufen an knapp einem Fünftel aller Schultage, an den Oberstufen an 15 Prozent.

Corona-Tests in den Schulen werden wohl auch im Herbst nötig sein

Eine hohe Anzahl geimpfter Lehrer und Schüler sei der Schlüssel für ein niedriges Infektionsgeschehen und einen normalen Schulstart im Herbst, betonte Gutschi. Derzeit seien nach Schätzungen rund 65 Prozent der Lehrer geimpft. Gutschi hofft nun, dass viele Eltern von der Möglichkeit Gebrauch machen werden, ihre Kinder ab 12 Jahren impfen zu lassen. Über die Schulen seien bereits entsprechende Informationen an die Eltern ergangen. Allerdings gebe es noch viele Kinder an Pflichtschulen, die vorläufig altersbedingt noch nicht geimpft werden können. "Wir rechnen damit, dass im Herbst wie bisher drei Mal wöchentlich Tests notwendig sein werden", sagte Gutschi.

Auinger: "Pandemie hat Defizite aufgezeigt"

Die Pandemie habe in den Schulen gnadenlos die technischen und räumlichen Defizite aufgezeigt, betonte Salzburgs Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ). Daher gelte es, die Schulsanierungen voranzutreiben und den Ausbau der Nachmittagsbetreuung sicherzustellen. In den kommenden sechs Jahren werde die Stadt 60 Millionen Euro in die Sanierung der Volksschulen in Leopoldskron, Parsch, Nonntal und Lehen investieren.

Die Zusammenarbeit zwischen Bildungsdirektion und der Stadt als Schulerhalter habe sehr gut funktioniert, betonte Auinger.

Corona habe den Aufholbedarf in der Digitalisierung aufgezeigt, sagte Gutschi. "Wir haben dafür gemeinsam mit dem Bund einen Masterplan ausgearbeitet, der jetzt schrittweise umgesetzt wird." Für die in Salzburg 96 teilnehmenden Schulen mit 6753 Schülern und 1467 Lehrpersonen bedeute das Laptops oder Tablets für alle Schüler der 5. und 6. Schulstufe sowie vier Geräte für Lehrer pro teilnehmender Klasse. Das vierte der Geräte für die Lehrer bezahle das Land.

Sommerschule ab 30. August

Um Bildungsdefizite aufzuholen, wird auch heuer zwei Wochen vor Schulbeginn die Sommerschule angeboten. 1599 Kinder und Jugendliche sind angemeldet. Sie werden in 134 Gruppen an 25 Standorten ab 30. August unterrichtet. Zum Einsatz kommen zusätzlich zu den Lehrern fast 150 Lehramts-Studierende.

Lena Huber, die Landesschulsprecherin für die berufsbildenden mittleren und höheren Schulen, wies darauf hin, dass viele Schülerinnen und Schülern während der Panademie psychische Probleme bekommen hätten. "Es leiden fünf Mal so viele Jugendliche an psychischen Krankheiten wie vor Ausbruch der Pandemie." Viele Schüler hätten sich allein gefühlt oder seien digital nicht so gut angebunden gewesen. Durch die Pandemie hätten die Schüler aber auch Flexibilität und den Umgang mit herausfordernden Situationen gelernt.

Gutschi kündigte den weiteren Ausbau der Sozialarbeit an den Schulen an. Für die Einrichtung von mobilen Teams habe das Land heuer 300.000 Euro in die Hand genommen. Auch die schulpsychologische Beratung solle ausgebaut werden. Es gebe dafür bereits erste Zusagen vom Bund.

Gabath: "Einheitliche Plattformen hilfreich"

Durch die Lockdowns seien viele Eltern an die Grenze der Belastbarkeit gekommen, betonte Sabine Gabath, die Vorsitzende der Elternvereinigungen an den Pflichtschulen. Sie habe viele erschütternde Mails bekommen. "Eltern haben oft in der Nacht gearbeitet, um am Tag die Kinder beim Lernen zu Hause zu unterstützen. "Die Vereinheitlichung der Lernplattformen hat dann aber vieles erleichtert." Gabath fordert, dass ab dem Herbst geimpfte Kinder im Falle eines neuerlichen Lockdowns den Präsenzunterricht besuchen dürfen. Außerdem dürfe es zu keinen überfüllten Bussen und Zügen mehr kommen.

Verordnungen aus Wien kamen in letzter Sekunde

Bildungsdirektor Rudolf Mair und Gemeindeverbandspräsident Günther Mitterer bezeichneten die Umsetzung der Bundesverordnungen als die größte Herausforderung im abgelaufenen Schuljahr. Mair hob hervor, dass es dank eines wöchentlichen Abstimmungstermins aller Beteiligten gelungen sei, rasch und flexibel zu reagieren.

"Das Problem war, dass die Verordnungen aus Wien oft erst fünf Minuten vor Zwölf oder drei Minuten nach Zwölf gekommen sind", sagte Sigi Gierzinger, der Vorsitzende der Personalvertretung der Pflichtschullehrer. Trotz aller Schwierigkeiten sei das Schuljahr kein verlorenes Jahr gewesen. "Die Schüler haben viele andere Dinge gelernt." Gewisse Entscheidungen hätten noch rascher fallen könne, meint Gierzinger. Die Schulen bräuchten klare Ansagen, was Stand der Dinge sei. Auch Gierzinger lobte die Schulgipfel, bei denen sich alle Bildungsverantwortlichen regelmäßig austauschen konnten. Insgesamt 13 Gipfel fanden - großteils digital - statt.

Schulleiter waren im Dauerstress

Die Schuldirektoren hätten ein Jahr Dauerstress hinter sich, betonte Wolfgang Zingerle, Direktor der Mittelschule in Mittersill und Sprecher der ARGE Schulleiter an den Pflichtschulen. "Wir waren wie bei einer Sanduhr die engste Stelle, alles von oben und unten an die Schulen herangetragen wurde, lief bei uns zusammen."

Es brauche mehr Autonomie bei der Umsetzung der Verordnungen.

Die Lehrer hätten den Spagat zwischen Präsenzunterricht sowie der Betreuung der Schüler im Homeschooling meistern müssen. Dazu seien jene Schüler gekommen, deren Eltern Test- und Maskenverweigerer seien, und die daher gar nicht in die Schule kommen durften. "Die Lehrer mussten auch für diese Schüler eine Leistungsbeurteilung finden." Lobend hob Zingerle hervor, dass die Pflichtschuldirektoren vom Land finanziell belohnt worden seien.