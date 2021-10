Seit Montag um Mitternacht gilt bei der Ausfahrt aus der Tennengauer Gemeinde St. Koloman die 2,5-G-Regel (geimpft, genesen, PCR-getestet). Grund dafür ist die bezogen auf die Bevölkerungszahl enorm hohe Inzidenzzahl bei Coronainfektionen - die SN waren auf Lokalaugenschein bei den Ausreisekontrollen.

Allein am vergangenen Freitag lag diese Sieben-Tage-Inzidenz bei 1122 Neuinfektionen hochgerechnet auf 100.000 Einwohner. Über das Wochenende stieg der Wert auf 1234 (28 aktive Fälle). Wer also die 1800-Einwohner-Gemeinde St. Koloman verlassen will, der muss seit Mitternacht ein Covid-Impf- oder -Genesungszertifikat oder einen gültigen PCR-Test vorweisen.

Die Ausfahrtsbeschränkungen gelten zunächst bis 31. Oktober. Laut dem Gesundheitsreferenten des Landes Salzburg, Christian Stöckl (ÖVP), habe es in jüngster Zeit in St. Koloman private Feiern wie etwa zwei Hochzeiten gegeben. Dabei ...