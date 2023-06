Daniela Gutschi: Eine starke Stimme für die Frauen sein

Daniela Gutschi ist eine von nur zwei Frauen in der neuen Landesregierung. "Das schmerzt", sagt sie. In der Familie plädiert sie für Wahlfreiheit.

Mit 1,1 Mrd. Euro entfällt ein Drittel des gesamten Landesbudgets auf den Gesundheitsbereich. Das Monsterressort verantwortet in der neuen Regierung eine Frau: Die politische Quereinsteigerin Daniela Gutschi (ÖVP) folgt in der Aufgabe Christian Stöckl (ÖVP) nach. Sie bekennt sich zur flächendeckenden Spitalsversorgung im Land.

Ein klares Bekenntnis gibt es für sie zum Haus B (Übersiedlung des UKH auf das Gelände der Landeskliniken) und den Neubau einer Suchthilfeklinik bei der Christian-Doppler-Klinik.

Tauernklinikum wird aufgewertet

Das Tauernklinikum, vor allem der Standort Mittersill, werde aufgewertet und auch mit Oberndorf hätte sie erste Gespräche geführt, sagt Gutschi: "Es kann sein, dass sich die Form der Trägerschaft ändert, aber die Standorte werden nicht nur bleiben, sondern gestärkt und ausgebaut."

Covid-Rückzahlungen kein Thema

In Hallein organisiert man zurzeit die Übergangspflege. Das Land hat dafür das ehemalige Senecura-Haus angekauft und wird es adaptieren. Klar sei allen, dass künftig die Schnittstellen zwischen Akut- und Langzeitpflege besser gemanagt werden müssen. Gutschi kündigt an, sich intensiv mit dem für Pflege zuständigen Landesrat Christian Pewny (FPÖ) austauschen zu wollen. Anders als in Niederösterreich, sind in Salzburg Corona-Entschädigungen kein Thema. Etwaige Rückzahlungen von Covid-Strafen werden im Regierungsübereinkommen weder als zweckmäßig noch durchführbar angesehen.

Psychische Belastungen bei Kindern sind eine Herausforderung

Im Papier wird allerdings festgehalten, dass die psychischen Belastungen, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, mit der Pandemie zugenommen haben. Hier sieht Gutschi großen Handlungsbedarf.

Dass nur zwei von sieben Regierungsmitgliedern und innerhalb der ÖVP nur ein Drittel der zwölf Abgeordneten Frauen sind, schmerzt die für Frauen zuständige Landesrätin. Als "starke Stimme für die Frauen" will sie Frauen ermutigen, auch Führungsjobs anzunehmen.

Familien will sie Möglichkeiten in alle Richtungen bieten. Vom "Berndorfer Modell" (Unterstützung für Elternteile, die ihre Kinder zu Hause betreuen) stünde nichts im Programm. Das Familienbild der neuen Regierung sei nicht konservativer als früher, es gehe ihr in dem Bereich um Eigenverantwortung, so Gutschi. Lehrer sollen wieder kürzer und praxisnäher ausgebildet werden.

In der Pflege näher zusammen rücken

Bei den Elementarpädagoginnen sieht sie Abhilfe gegen den Fachkräftemangel in Kollegs (nach der Matura) und in mehr Assistenten-Angeboten. In der Pflege bekommen Umsteiger bereits 600 Euro monatliche Unterstützung. Und: Kampagnen würden zwar oft belächelt, aber "es braucht Positiv-Beispiele, damit sich - ungeachtet dessen, dass viele Themen zu bearbeiten sind - wieder mehr Menschen für den Job entscheiden".

3 Sager von Daniela Gutschi, ÖVP

"Frauen ziehen sich leider schneller zurück, wenn es darum geht, sich zu positionieren."

über Erfahrungen in der Regierungsbildung

"Uns allen ist klar, dass wir die Schnittstellen zwischen Akut- und Langzeitpflege verbessern müssen."

über ihr neues Ressort Gesundheit

"Ich sehe es nicht so, dass wir ein konservativeres Familienbild als bisher propagieren."

über die Familienpolitik von Schwarz-Blau

Gesundheit, Frauen, Bildung, Diversität: Landesrätin Daniela Gutschi behält die Bildungsagenden. Den Nationalpark gibt sie ab. Neu in ihrem Zuständigkeitsbereich sind künftig die Gesundheit sowie Frauen, Diversität und Chancengleichheit.