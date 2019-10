Das Abgabenamt kommt in den Lungau, die Landesforstdirektion in den Pinzgau, die Gemeindeaufsicht in den Tennengau, die Lebensmittelaufsicht in den Pongau und die Bezirkshauptmannschaft nach Seekirchen. Damit fördere man auch den Frauenanteil in der Landesverwaltung.

