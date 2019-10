Der Richtersenat hat sich Dienstagabend zu Beratungen zurückgezogen. Ein Urteil wird für Mittwochvormittag erwartet. Zuvor forderte der Generalanwalt, keine Milde gegen den Ex-Stadtchef walten zu lassen. Für eine bedingte Haft gebe es nämlich keine Gründe. Die Schlussworte der Angeklagten fielen sehr emotional und energisch aus.

Am Dienstag ist die Strafsache gegen den früheren Bürgermeister Heinz Schaden und fünf weitere Beschuldigte am Obersten Gerichtshof in Wien aufgerufen worden. Den Vorsitz des Fünf-Richter-Senates führte Senatspräsident Rudolf Lässig. Es ist zwei Jahre nach dem Swap-Urteil eine Art Wiedersehen ...