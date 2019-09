Der Konflikt bei den Kollektivvertragsverhandlungen für die Beschäftigten in der Fleischwarenindustrie und im Fleischergewerbe verschärft sich. Am Donnerstag machten Gewerkschafter ihrem Ärger auf der Schranne Luft.

In den Lohnverhandlungen für die bundesweit 13.000 Arbeiterinnen und Arbeiter in der Fleischwarenproduktion ist es Anfang September auch in der vierten Runde zu keiner Einigung gekommen. Ausgerüstet mit einem aufblasbaren Schwein aus Plastik mit der Aufschrift "Schweinerei" mischten sich Gewerkschafter ...