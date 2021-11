Hunderte Interessierte sind bereits am Samstagvormittag zum Salzburger Flughafen gekommen, um sich dort die Corona-Schutzimpfung zu holen - und zwar in einer Hercules C-130 des Bundesheeres. Die Aktion dauerte bis in den Nachmittag an. Insgesamt nutzten 725 Menschen diese besondere Impf-Gelegenheit.

