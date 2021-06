Die neue Regionalküche in der Schwarzenbergkaserne soll im Oktober 2022 fertiggestellt und im Frühjahr 2023 offiziell übergeben werden.

23 Millionen Euro wird die neue Regionalküche in der Schwarzenbergkaserne kosten. Dort können dann bis zu 2200 Essensportionen pro Mahlzeit vorbereitet werden. Versorgt werden von dort aus künftig nicht nur die Kräfte in der Schwarzenbergkaserne, sondern auch an allen anderen Standorten im Befehlsbereich des Salzburger Militärkommandos - also die Kasernen in St. Johann, Saalfelden, Tamsweg und Hochfilzen. Zudem ist die Versorgung der Kaserne in Ried angedacht. Die neue Regionalküche ist eine Vorbereitungsküche, in der die Speisen gekocht und nach der ...