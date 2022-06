Isolation durch Corona schürt Gewalt in Familien

Corona hat die Lage für Kinder verschärft. Profis gehen von zehn Prozent mehr Misshandlungen aus. Das ist nur die Spitze des Eisbergs.

Plus 52 Prozent bei Kinderpornografie - im Vergleich zur Zeit vor Corona. Plus zehn Prozent an Misshandlungen, plus sieben Prozent bei Fällen des sexuellen Missbrauchs. Diese Zahlen aus der deutschen (!) Kriminalstatistik 2020/21 erschrecken. Was es nicht besser macht: Das heimische Pendant zeichnet ein ähnliches Bild: plus zwölf Prozent an Kindesmisshandlungen. Um etwa denselben Wert (rund zehn Prozent) sind auch die Anfragen im Kinderschutzzentrum gestiegen. Die Psychologen dort gehen davon aus, dass das erst der Anfang ist - und zeitverzögert ...