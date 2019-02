Alle acht Kandidatinnen und Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 10. März treffen am Mittwochabend im SN-Saal aufeinander. Die Ausgangslage für die Bürgermeisterwahl in Salzburg ist spannend. Hält die rot-grüne Mehrheit? Sechs Männer und zwei Frauen kandidieren für das höchste Amt in der Stadtpolitik.

