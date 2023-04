KZ-Verband warnt vor Schwarz-Blau in Salzburg

Welche Koalition wird es werden? Am Dienstag beginnt ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer mit den Sondierungsgesprächen - mit FPÖ-Chefin Marlene Svazek. Das lässt bei manchen Salzburgerinnen und Salzburgern die Alarmglocken läuten.

Das Wahlergebnis stand noch nicht einmal seit 24 Stunden fest, da rief der KZ-Verband bereits zur ersten Protestkundgebung auf. Am frühen Montagabend versammelten sich rund 100 Menschen auf dem Kajetanerplatz in der Stadt Salzburg. "Das Wahlergebnis erfüllt viele Salzburgerinnen und Salzburger mit Sorge und macht vielen Menschen in unserem Land auch Angst", sagt Siegfried Trenker, Vorstand des KZ-Verbands. An der Kundgebung beteiligten sich ebenfalls die Gruppierungen Omas gegen rechts, Antira Salzburg und die Vereinigung Solidarisches Salzburg.

Am Dienstag ...