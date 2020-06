Es handle sich um ein zweistufiges Verfahren. Ende des Jahres solle feststehen, welches Konzept ab Mitte 2021 in Hallein und der Stadt Salzburg umgesetzt werden soll. Die SPÖ fordert, dass der Landeshauptmann die Landesrätin sofort stoppen soll.

Die Opposition kritisiert das Vorhaben scharf. Und selbst innerhalb der schwarz-grün-pinken Koalition in Salzburg ist es ein umstrittenes Projekt. Frauenlandesrätin Andrea Klambauer (Neos) hat im Februar angekündigt, den Betrieb der Frauenhäuser in der Stadt Salzburg sowie in Hallein neu ausschreiben ...