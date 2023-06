Martin Zauner: "Ein Verdichten braucht es auch auf dem Land"

Gut 70 Prozent würden am liebsten im Eigenheim leben. Laut Landesrat Martin Zauner (FPÖ) braucht es ein "Verdichten" und "Zusammenrücken", auch am Land.

Man wächst mit seinen Herausforderungen. Sagt der neue Landesrat Martin Zauner (FPÖ). Bleibt zu wünschen, dass ihm das schnell gelingt. Immerhin verantwortet er das große und wahlentscheidende Thema Wohnen. Neu ist, dass Wohnen und Raumordnung in einer Hand liegen. Davon verspricht sich Zauner Besserung, denn die Misere beginne damit, dass die gemeinnützigen Bauträger in den Gemeinden häufig keine Grundstücke mehr bekämen. Zauner sieht das als Auftrag an sich.

"Werde viel mit Bürgermeistern reden"

"Ich werde viel mit den Bürgermeistern reden, denn sie wissen, wo noch Flächen verfügbar sind." Er habe vor, etwa auf Baulandsicherungsmodelle oder die Vertragsraumordnung zu setzen, ergo die Möglichkeiten des Raumordnungsgesetzes stärker zu nutzen und in die Gemeinden zu tragen. "Das ist noch nicht überall angekommen."

Raumordnung soll Sache der Gemeinden bleiben

Geht es nach ihm, soll die Raumordnung aber weiter Sache der Gemeinden bleiben. "Ein Diktat hilft da nichts, es geht nur im Miteinander", sagt Zauner. Der 52-Jährige wechselt vom Kundenservice der Salzburg AG in die Landespolitik. Der Vater zweier erwachsener Kinder lebt heute selbst in einem Reihenhaus in Bergheim-Hagenau, wuchs aber als Sohn eines Zuckerbäckers im Pinzgau auf, zuerst in Bruck, später in Mittersill.

Mit jedem beruflichen Wechsel des Vaters sei er mit übersiedelt. Die Schulwechsel von damals tragen zur heutigen Flexibilität im Berufsleben bei. "Ich kann mich gut auf Veränderungen einstellen." Die sprichwörtlichen 100 Tage werde er aber brauchen um sich einzuarbeiten, sagt Zauner, denn die Materie sei kompliziert.

Über Dankl: "Die Lösungen fehlen mir komplett"

Dass er mit Kay-Michael Dankl in dem Thema einen starken Kontrahenten hat, ist ihm bewusst: "Er hat das geschickt aufgegriffen, aber die Lösungen fehlen mir komplett." Zauner wird als ersten Schritt den erhöhten Zuschuss zur Wohnbauförderung bis Ende 2023 verlängern. Bis zum Frühjahr 2024 wird die Wohnbauförderung neu aufgestellt - "weg von Zuschüssen, wieder stärker hin zu gestützten Darlehen."

Eigenheim nicht mehr der Standard

Auch wenn knapp 70 Prozent das Eigenheim als bevorzugte Wohnform angeben (aktuelle Wohnbaustudie der Salzburger Sparkasse), glaubt Zauner, dass das Haus im Grünen mit 600 Quadratmetern Garten künftig nicht mehr der Standard wird sein können.

Sportler sollen nicht auspendeln müssen

"Es wird weiter verdichtet werden müssen, auch am Land." Sein Ziel bleibt aber, dass arbeitende Menschen sich auch künftig Eigentum in Form einer Wohnung oder Reihenhaus leisten können. "Alles andere wäre ein falsches Signal an die Jungen." Zuständig ist der Neue auch für Sport. Hier habe er den Anspruch, dass Hobbysportler nicht auspendeln müssen, weil es an Infrastruktur fehlt. Außerdem will er im Behindertensport Akzente setzen.

3 Sager von Martin Zauner, FPÖ

"Wir werden ein bisschen zusammenrücken müssen."

über das Wohnen der Zukunft, auch auf dem Land

"Sie muss treffsicher sein, flexibel und einfacher in der Sprache, so dass sie jeder versteht."

über die Neuauflage der Wohnbauförderung

"Die Eishalle im Salzburger Volksgarten ist mein Jahrgang, schaut aber wesentlich älter aus als ich."

über die Streitfrage Sanierung oder Neubau der städtischen Trainingshalle

Raumordnung, Wohnen, Sport:

Wohnen und Raumordnung werden in einem Ressort vereint und Martin Zauner gemeinsam mit dem Grundverkehr überantwortet. Zauner übernimmt von Stefan Schnöll auch die Sportagenden.