Rund 5000 Oberpinzgauer setzten am Samstag ein Zeichen: Zwischen Niedernsill und Krimml wurde ein Band gespannt, das abschnittsweise, zum Teil kilometerlang von Menschen gesäumt wurde. Mit der Aktion wird Hochwasserschutz an der Salzach und in den Tauerntälern gefordert. Die Bilder zum Durchscrollen.

