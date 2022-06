Mönchsberggarage: Am Sonntag wird abgestimmt

Das Ergebnis ist politisch zwar nicht bindend, dürfte aber ein gewisses Gewicht auf die Waagschale werfen.

Soll die Mönchsberggarage um 654 Plätze und 40 Mio. Euro ausgebaut werden oder nicht? Das ist die Frage, mit der sich die Stadt-Salzburger am Sonntag, 26. Juni, in einer Bürgerbefragung auseinander setzen. Die Stadt hat in einem Postwurf an alle Haushalte über das Procedere informiert.

"Rund 10.000 Nein-Stimmen wären ein Erfolg", sagte Elke Stolhofer von der Plattform Lebendiges Salzburg kürzlich ...