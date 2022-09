Heinrich Schellhorn (61) tritt als Landessprecher der Grünen und auch als Landeshauptmann-Stellvertreter zurück. Am Freitagnachmittag verkündete er in einem Hotel in der Bayerhamerstraße die Beweggründe. Stadträtin Martina Berthold (Bürgerliste) soll am 9. November das Amt übernehmen. Sie tritt am Abend in der Altstadt vor die Medien.

