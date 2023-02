David Egger hat sein Zugpferd Richtung Landtagswahl am 23. April gefunden. Auch inhaltlich setzt Salzburgs SPÖ-Vorsitzender auf den burgenländischen Weg von Hans Peter Doskozil. Seite an Seite - dieses Bild sollte der Auftritt am Freitagnachmittag wohl vermitteln.

Dieses Video liegt auf YouTube