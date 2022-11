Schüler schnupperten Uni-Luft: Wie aus Straftätern manchmal auch Klimaschützer werden

142 Schülerinnen und Schüler haben sich für einen Tag unter die Studierenden der Uni Salzburg gemischt. Auf dem Lehrveranstaltungsprogramm stand für sie am Donnerstag eine Rechtsvorlesung. Vor allem das Strafrecht hatte es den Schulklassen angetan.

Der Vorlesungssaal ist fast bis auf den letzten Platz gefüllt. Doch statt der Studierenden besuchten am Donnerstag Salzburger Schülerinnen und Schüler die Lehrveranstaltung im Unipark Nonntal. Eine Vorlesung über das österreichische Recht stand auf dem Programm. "Mich interessiert vor allem das Strafrecht", sagt Sophie Obermair aus der achten Klasse des Sport- und Musik-Realgymnasiums in Salzburg. Davon habe sie im gewöhnlichen Unterricht noch am wenigsten gehört.

Schüler zeigen großes Interesse am Strafrecht

So wie Sophie Obermair geht ...