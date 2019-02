In der Lungauer Gemeinde knapp an der steirischen Grenze bemühen sich die drei Parteien vor der Gemeindevertretungswahl um Zusammenarbeit. Sie wollen für die neuen Projekte an einem Strang ziehen, sagten die Spitzenkandidaten am Mitttwochabend bei einer SN-Diskussion vor rund 200 Besuchern.

Dieses Video liegt auf YouTube