Vertreter der Plattform "Fairantworten" wollen dem Flächenverbrauch nicht länger zuschauen. Musikalische Unterstützung kam von Peter Blaikner.

"Und obwohl ma sagt, dass ma guat auf di schaut, wird dei Landschaft verschandelt und verbaut", hob Kabarettist und Musiker Peter Blaikner am Freitagabend am Alten Markt an. Begleitet von seiner Gitarre trug der Salzburger eine neue, vierte Strophe seines Lieds auf Salzburg an. Und später: "Soizburg, i mog di, doch manchmal ist's zum Rear'n. Soizbuag, i mag di, es wird Zeit, dass ma uns wehr'n." Applaus spendeten die rund 200 Teilnehmer der "Salzburg fairantworten"-Auftaktveranstaltung. Es sei Zeit, sich zu ...