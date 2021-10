Seit Montag Mitternacht gilt bei der Ausfahrt aus der Tennengauer Gemeinde St. Koloman die 2,5-G-Regel (geimpft, genesen, PCR-getestet). Grund dafür ist die - bezogen auf die Bevölkerungszahl - enorm hohe Inzidenzzahl bei Coronainfektionen.

Allein am vergangenen Freitag lag diese Sieben-Tage-Inzidenz bei 1122 Neuinfektionen hochgerechnet auf 100.000 Einwohner. Über das Wochenende stieg der Wert auf 1234 (28 aktive Fälle). Wer also die 1800-Einwohner-Gemeinde St. Koloman verlassen will, der muss seit Mitternacht ein Covid-Impf- oder Genesungszertifikat oder einen gültigen PCR-Test vorweisen.

Die Ausfahrtsbeschränkungen gelten zunächst bis 31. Oktober. Laut dem Gesundheitsreferenten des Landes Salzburg, Christian Stöckl (ÖVP), habe es in jüngster Zeit in St. Koloman private Feiern wie etwa zwei Hochzeiten gegeben. Dabei seien Cluster entstanden.

SN/robert ratzer Bürgermeister Herbert Walkner besprach sich mit Bezirkspolizeikommant Paul Pirchner.

Niedrigste Impfrate in Salzburg

Ein Grund dafür: Mit Stand 13. Oktober 2021 weist die Bevölkerung in St. Koloman mit 41,7 Prozent der Gesamtbevölkerung sowie 48,5 Prozent der impfbaren Bevölkerung ab 12 Jahre die landesweit niedrigste Impfquote aller Gemeinden auf. Eine Sonderimpfaktion am Donnerstag (21. Oktober; 16 bis 20 Uhr) im Gemeindeamt soll diese Quote heben.

Das dynamische Infektionsgeschehen in St. Koloman sowie derzeit im Tennengau wirkt sich auf die Entwicklung im ganzen Bundesland aus. Sechs der neun Gemeinden im Tennengau weisen eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 400 auf.

Kritik und Verständnis

Die Polizei kontrollierte ab sechs Uhr früh Ausfahrende aus St. Koloman. Von den Betroffenen gab es Kritik, aber auch Verständnis für die Maßnahme. "Es ist schon überraschend gewesen, dass man wieder zudrehen kann", sagte eine Lenkerin. "Es ist schon ein bisschen ein Impfzwang. Die Meinungen gehen auseinander", sagte eine andere.

Für Wolfgang Schett, der am Weg in die Arbeit nach Hallein die Kontrollstelle passierte, war unverständlich, warum angesichts weiterer Gemeinden im Tennengau mit vielen Coronafällen nur für St. Koloman Beschränkungen verordnet wurden.

Diese Kritik habe er auch von einem Gemeindebürger via Mail erhalten, sagte Bürgermeister Herbert Walkner (ÖVP) in der Früh. Die Politik hofft, mit der Maßnahme mehr Menschen zu einer Impfung zu bewegen. Für Schett kommt das nicht in Frage. Er habe eine Infektion ohne größere Probleme überstanden. "Ich sehe momentan nicht den Grund, mich impfen zu lassen." Auch andere Lenker verwiesen darauf, dass sie genesen seien und viele Antikörper hätten.