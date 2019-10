Seit 10 Uhr ist die öffentliche Verhandlung vor dem Obersten Gerichtshof in Wien in Gange. Als Erstes sind die Verteidiger am Wort. Der Berufungsprozess ist für zwei Tage angesetzt. Ein Urteil wird mit Spannung erwartet.

Um 10.04 Uhr wurde die Strafsache gegen Heinz Schaden und fünf weitere Beschuldigte vom Fünf-Richter-Senat unter Vorsitz von Senatspräsident Rudolf Lässig am Obersten Gerichtshof in Wien aufgerufen. Die Angeklagten verfolgten das ganze Prozedere mit stoischer Miene. Neben mehreren Medienvertretern aus ...