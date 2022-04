Fast jeder zweite Salzburger will keinen Fahrassistenten

Ab dem 6. Juli müssen viele Fahrassistenzsysteme in Neuwagen eingebaut werden. Nur 6 von 10 Salzburgern legen Wert auf so eine Technik.

Corinna Kamper ist überzeugt: Bei den meisten Menschen ist das letzte Fahrsicherheitstraining schon Jahre her - so sie überhaupt schon einmal eines gemacht haben. Die Formel-2-Rennfahrerin sitzt am Steuer eines nagelneuen SUV und steigt aufs Gas.

Sie beschleunigt auf 35 km/h, als es im Auto plötzlich klingelt: Das Bordsystem zeigt die Puppe an, die auf der Teststrecke vor dem Europark-Vorplatz aufgestellt ist. Corinna Kamper steigt nur leicht auf die Bremse, der Bremsassistent erledigt den Rest: Dank der Unterstützung ...