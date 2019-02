Video: Umzug im Chiemseehof - Nächste Woche erste Sitzung

Derzeit laufen die letzten Arbeiten im renovierten Chiemseehof in der Stadt Salzburg. Kommende Woche sollen dort erstmals wieder die Ausschusssitzungen stattfinden.

Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf freue sich schon auf die Premiere in den renovierten Räumlichkeiten, meldet das Land Salzburg in einer Aussendung. "Wir freuen uns, den frisch renovierten Saal am kommenden Mittwoch präsentieren zu dürfen. Tontechniker werden uns an diesem Tag begleiten, um zu schauen, dass jedes Mikrofon für jeden Abgeordneten auch bestens eingestellt ist."

Sitzproben und Drehung, um Raum besser zu nutzen

Um den Raum, der künftig für die Ausschussberatungen und die Plenarsitzungen gleichermaßen genutzt wird, bestmöglich zu verwenden und die Live-Übertragungen besser gestalten zu können, wurde die Sitzordnung um 90 Grad gedreht, sagt Pallauf. "Wir haben Sitzproben abgehalten. Jeder sieht nun jeden bei den Debatten, das war uns unter anderem sehr wichtig."

Umzug in den Büros der Landtagsclubs bis Ende Mai

Auch die Landtagsclubs von ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS bekommen durch die Sanierung des Gebäudes neue Büros. Der Umzug soll bis spätestens Ende Mai abgeschlossen sein. Erst dann sind die Renovierungsarbeiten komplett abgeschlossen. Die Arbeiten liegen im Zeitplan, auch der Kostenplan von 6,9 Millionen Euro wurde eingehalten.

Chiemseehof ist barrierefrei, auch Autos verschwinden

Nach fast zwei Jahren Bauzeit ist das Herz der Salzburger Landespolitik auch barrierefrei erreichbar. Das sei in dem denkmalgeschützten Gebäudekomplex eine große Herausforderung gewesen, heißt es in der Aussendung des Landes Salzburg. Dazu wurden zwei neue Liftanlagen, Außen- und Innenrampen sowie zehn Plätze für Rollstuhlfahrer errichtet. Somit ist der Landtagssitzungssaal sowie die ersten drei Stockwerke barrierefrei. Zusätzlich wurde eine sogenannte Induktionsschleife eingebaut. Damit können hörbeeinträchtigte Menschen das Audiosignal des Sitzungssaals direkt mit ihrem Hörgerät empfangen. Und: Sobald die Firmenfahrzeuge und Container aus dem prächtigen Innenhof verschwunden sind, ist der "Chiemseehof neu" auch autofrei.

