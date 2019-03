Video: Wahl im Pinzgau: Zell am See hat nun einen SPÖ-Bürgermeister

Bruck an der Großglocknerstraße bekommt eine Bürgermeisterin: Barbara Huber (ÖVP) löst Herbert Burgschwaiger (SPÖ) ab. In Fusch an der Großglocknerstraße holt die ÖVP ein Plus von 20 Prozent. In Hollersbach hingegen verliert die ÖVP elf Prozent. "Miteinander für Hollersbach" (MFH) kommt auf 44,6 Prozent der Stimmen. In Maria Alm am Steinernen Meer gibt es ein gutes Ergebnis für die SPÖ: Hermann Rohrmoser wird Bürgermeister. In Rauris legt die SPÖ mit 25,7 Prozent massiv zu. In Kaprun verliert die FPÖ 6,4 Prozent, die FPS kommt auf 5,4 Prozent. In Mittersill erreichen die NEOS 16 Prozent. In Zell am See kam es zur Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters, die Andreas Wimmreuter (SPÖ) für sich entschied.

