"Wahl.lokal" in Saalfelden: Warum politische Teilhabe wichtig ist

Rund 23.000 junge Salzburgerinnen und Salzburger dürfen bei der Landtagswahl am 23. April zum ersten Mal ihre Stimme abgeben. Im Zuge der "Wahl.lokal"-Dialogveranstaltung von Akzente Salzburg beschäftigten sich 16-Jährige aus Saalfelden Dienstagvormittag mit dem Thema.

Sechs Prozent aller Wahlberechtigten: So groß ist die Gruppe der jungen Salzburgerinnen und Salzburger, die bei der Landtagswahl (23. April, Anm.) heuer zum ersten Mal im Leben ihre Stimme abgeben dürfen. In absoluten Zahlen sind es zwischen 23.000 und 24.000 Menschen. Um die Schüler bestmöglich auf die bevorstehende Wahl vorzubereiten, hat man sich bei Akzente Salzburg in Zusammenarbeit mit dem Verein für Demokratie und Dialog etwas Besonderes einfallen lassen.

"Wahl.lokal" in Saalfelden für Erstwähler

Im Zuge ...