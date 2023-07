Wilfried Haslauer, ÖVP: "Die Energiewende ist ein Schlüsselthema für diese Regierung"

Sinnvolle Projekte will er forcieren. Die Kritik am Landesmedienzentrum kontert Wilfried Haslauer mit niedrigsten Pro-Kopf-Ausgaben im Marketing.

Spatenstich beim Kraftwerk Stegenwald nach elf Jahren Verfahrensdauer, die Eröffnung der BH für den Flachgau, Fortschritte in Sachen Wolf: Es gehe gut voran mit dem neuen Regierungspartner, findet Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) lobende Worte für seinen Junior-Partner FPÖ.

Ein Schlüsselthema für diese Regierung nennt Haslauer die Energie- und Mobilitätswende. Das Herzstück zweiter sei der S-Link, den man aber nicht für sich allein sehen darf. Auch die HL-Strecke von Köstendorf nach Salzburg, der Ausbau der Bahn am Pass Lueg oder die Pinzgaubahn gehörten für ihn in dieses Paket.

Wien-Salzburg-Flug: "Als Punkt-zu-Punkt-Verbindung unsinnig"

Damit der Umstieg auf die Öffis gelinge, müssten sie attraktiver, preisgünstiger und schneller sein als der Individualverkehr. Haslauer erklärt auch, warum seine Partei sich in Zeiten der Klimakrise für die Wiedereinsetzung der Inlandsflüge zwischen Salzburg und Wien einsetzt: "Eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung macht freilich keinen Sinn. Aber als Umsteigeknoten in den mittleren und nahen Osten sieht das anders aus." Wirtschaft und Industrie würden dementsprechend Druck ausüben.

Druck kommt vom Landesrechnungshof

Druck bekommt der oberste Landespolitiker auch seitens des Landesrechnungshofes. Der kritisiert die hohen Kosten des Landesmedienzentrums LMZ (1,5 Mio. Euro Personalkosten jährlich plus 1,38 Mio. Euro an Marketing-Ausgaben von 2019 bis 2021). Haslauer winkt ab. Er spricht von einem Informationsbedürfnis der Menschen an Dingen, die andere Medien nicht abdecken. Es werde nur im Zusammenhang mit dem Land berichtet, auch im Krisenfall wie Hochwasser oder der Pandemie.

Gefahr einer Message-Control?

Auch die Koordination der Landtagswahl hätte das Landesmedienzentrum sehr gut abgewickelt - was ihn wie die gesamte Diskussion dazu verleite, das Ganze noch weiter auszubauen. Die Gefahr einer "Message Control" - wenn Informations- und Schaltkompetenz zusammen treffen - sieht er nicht. "Ob Inserate geschaltet werden, entscheiden wir Politiker, nicht das Landesmedienzentrum."

Ab 2025 bis 2027 wird das Land neue Schulden aufnehmen müssen

Von Landesrat Christian Stöckl übernimmt der Landeshauptmann die Finanzen. Welche Strategie ist zu erwarten? Bis auf das 365 Euro Ticket, das alle gefördert bekommen, gäbe es seitens des Landes zielgruppenspezifische Ergänzungen für Heizen, Wohnen, Kindergärten. 2025 bis 2027 werden schwierige Jahre, weil in der mittelfristigen Planung große Summen in die Krankenanstalten, Verkehr, Kultur- und Universitätsbauten sowie das Dienstleistungszentrum fließen. Dann werde das Land neue Schulden aufnehmen müssen.

Vieles hängt vom Wirtschaftswachstum ab, dessen Prognose für 2024 bei 1,4 Prozent liegt. 2022 waren es 4,7 Prozent - "höher als in China", sagt Haslauer und schmunzelt.

3 Sager von Wilfried Haslauer:

"Es ist nicht die Aufgabe des Landesmedienzentrums, kritisch gegenüber den Regierungsparteien zu sein."

über die Kritik des Landesrechnungshofes am Landesmedienzentrum

"Wir haben mit 2,43 Euro pro Kopf die niedrigsten Marketing-Ausgaben von allen Bundesländern."

über selbiges Thema

"Die Energiewende ist ein Schlüsselthema für diese Regierung."

über die Salzburg AG

Finanzen, Sicherheit, Museen, Forschung: Der Landeshauptmann übernimmt das Finanzressort. Zudem ist er zuständig für Angewandte Forschung, Grundlagenforschung und Wissenschaft, Sicherheit, Katastrophenschutz, Museen und Europa.