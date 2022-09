Landtagswahl 2023: Salzburger ÖVP fixierte Kandidatenlisten

Die Volkspartei geht mit vielen bekannten Gesichtern ins Rennen. Die ÖVP hat sich ein Wahlergebnis vorgenommen, bei dem keine Koalition gegen sie möglich ist.

Das ÖVP-Landespräsidium hat am Montagabend die sechs Bezirkslisten bzw. die Landesliste für die Landtagswahl am 23. April 2023 beschlossen. Große Überraschungen sind darauf nicht zu finden. LH-Stv. Christian Stöckl hatte bereits im Vorfeld angekündigt, nicht mehr zu kandidieren. Die Partei hob drei "Neue" hervor, die auf Plätzen kandidieren, auf denen ein Einzug in den neuen Landtag realistisch erscheint.

Drei Neue haben gute Chancen

Eine davon ist die Anifer Ortsbäuerin Nicole Leitner, die bereits als Obmann-Stellvertreterin im ...