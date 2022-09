Salzburger ÖVP rüstet sich personell für Wahl im Land - und auf Bundesebene

Die Volkspartei geht mit vielen bekannten Gesichtern ins Rennen. Und die ÖVP hat auch für die nächste Nationalratswahl erste Vorkehrungen getroffen.

Kurz und bündig - so hat ÖVP-Landesobmann LH Wilfried Haslauer am Dienstag die Landesliste sowie die sechs Bezirkslisten für die Landtagswahl am 23. April 2023 vorgestellt. Nach knapp sechs Minuten war der offizielle Teil der Präsentation beendet. Am Abend zuvor hatte das Parteipräsidium die Reihungen der Kandidatinnen und Kandidaten einstimmig abgesegnet.

Dass die Vorstellung schnell erledigt war, lag auch daran, dass die Partei auf viele bekannte Gesichter setzt. Überraschungen blieben aus. Unter den Regierungsmitgliedern hatte LH-Stv. Christian Stöckl ...