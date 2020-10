Viele Fälle, kein Cluster: Ampel im Tennengau wird orange

Darauf hat sich die Ampel-Kommission verständigt. Folgen hat die Schaltung keine. Das Instrument habe nur "leichten informativen Charakter", sagt der Sprecher des Landeshauptmanns.

Die nachgewiesenen Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind in Salzburg im Vergleich zu Anfang September deutlich gestiegen. Derzeit zählt das Land 291 aktive Fälle. Nimmt man die Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen als Gradmesser, liegt der Wert in Salzburg bei 32,1. Zu Beginn des Vormonats waren es noch zehn. Diese Zahl ist in Bezug auf eine deutsche Reisewarnung ausschlaggebend - bei 50 prüft das Robert-Koch-Institut nach qualitativen Kriterien, ob eine Region als Risikogebiet ausgewiesen wird.

...