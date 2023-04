Viele Ideen für Nutzung der alten Volksschule Siezenheim

Vom Hallenbad bis zum Park mit Musikpavillon: Die Palette der Wünsche war lang. Die große Mehrheit der Bevölkerung spricht sich gegen einen Abriss des Gebäudes aus. Fix scheint, dass der Kindergarten einige Räume übernehmen wird.

Was passiert mit der alten Volksschule in Siezenheim, wenn die neue Schule im Februar 2024 eröffnet wird? Die Bürgerinnen und Bürger haben viele Vorschläge.

Im Februar 2024 wird die neue Volksschule in Siezenheim eröffnet. Was passiert dann mit der alten Schule, die in ihrer Substanz aus 1906 stammt und mehrmals erweitert wurde? Ein Abriss kommt nicht infrage. Das ist das Ergebnis eines Workshops am Mittwochabend in der Turnhalle der Schule, an dem rund 120 Bürgerinnen und Bürger teilnahmen. Die Moderation übernahm das Salzburger Institut für Raumordnung (SIR).

Ein großer Wunsch ist die Ansiedlung eines Nahversorgers

Dabei wurden auch Ideen gesammelt. ...