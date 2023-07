Viele Leerstände in Salzburg: "Es läuft was falsch in der Altstadt"

Der Gemeinderat diskutierte über Fehlentwicklungen im Stadtzentrum. Zu Beginn wurde eine Personalrochade in der Stadtregierung vollzogen.

Neben vielen Bewohnerinnen und Bewohnern sind in den vergangenen Jahren auch zahlreiche namhafte Geschäfte aus der Salzburger Altstadt verschwunden. Jüngstes Beispiel: Die Fast-Food-Kette McDonald's verabschiedet sich mit Jahresende aus der Getreidegasse. Weitere Leerstände dürften folgen. Wie dem Problem zu begegnen ist, darüber diskutierte am Mittwochvormittag der Gemeinderat. Markus Grüner-Musil von der Bürgerliste schilderte zu Beginn der aktuellen Stunde, wie viele Leerstände ihm bei einer Radfahrt von der Nonntaler Hauptstraße in die Altstadt untergekommen sind. "Neben der Sound-of-Music-Tour könnten wir also problemlos eine Leerstandstour anbieten", meinte Grüner-Musil. "Es läuft was falsch in der Altstadt. Die Geschäftstreibenden scheinen zumindest im südlicheren Teil der Altstadt das Handtuch zu werfen. Und einige der großen Konzerne brechen ihre Zelte ab. Das ist so im globalisierten Kapitalismus. Da zieht die Karawane weiter dorthin, wo der Gewinn am höchsten ist." Grüner-Musil ortete als Grund für die vielen Leerstände ein nicht mehr funktionierendes Geschäftsmodell. Nämlich dass ein Hausbesitzer an einen Untermieter vermiete, der wiederum Teile von Gebäuden weitervermiete, wodurch Aufschläge von bis zu 100 Prozent zustande kämen. "Dieses System ist am Ende."

Altstadt als "parteipolitischer Fußabstreifer"

Christoph Fuchs, Klubvorsitzender der ÖVP, erinnerte daran, dass die Stadt als Eigentümerin selbst auf derartige Untervermietungskonstruktionen zurückgreife. "Wir sind nicht besser als die anderen. Hören wir auf, ein falsches idealistisches Bild zu zeichnen, sondern kehren wir vor unserer eigenen Haustür." Fuchs widersprach dem gezeichneten Bild von der Altstadt. Ihm begegneten dort stets gut gelaunte Menschen, weil einfach die Atmosphäre so sei. "Ich bitte einfach, diese Altstadt nicht als parteipolitischen Fußabstreifer zu verwenden."

FPÖ schlägt Makler für Unternehmen vor

Gemeinderat Robert Altbauer (FPÖ) erörterte Möglichkeiten, wie man Leerständen entgegentreten könnte. Er verwies auf die (FPÖ-geführte) Stadt Wels, wo ein Makler angestellt worden sei, der aktiv Unternehmen gesucht und mit diesen Nutzungskonzepte erarbeitet habe. "Auf diese Art und Weise ist der Leerstand in der Welser Altstadt nahezu auf null gegangen." Altbauer forderte einen attraktiven Branchenmix für die Altstadt. Es dürfe nicht nur Geschäfte geben, die sich dem Tourismus andienten, sondern es müsse auch solche geben, die ganz banale Bedürfnisse der Altstadtbewohner bedienten. KPÖ-plus-Mandatar Kay-Michael Dankl forderte in diesem Zusammenhang, dass sich die Stadtpolitik "gemeinsam mit der Bevölkerung ein Konzept überlegt, wo man hinwill mit der Altstadt".

Weiterentwicklung im Welterbe

Lukas Rößlhuber (Neos) kritisierte, dass die Bewohner in den vergangenen Jahren stiefmütterlich behandelt, wenn nicht sogar vergessen worden seien. "Erst wenn der Ronald McDonald aus der Getreidegasse auszieht, wird es zu einem politischen Thema und dann beginnt man auch darüber nachzudenken, wo es weiter hingehen soll. Aber nein, die Probleme in der Altstadt gibt es schon länger. Seit Jahrzehnten werden die Bewohner weniger." Für eine lebhafte Altstadt brauche es einiges, aber definitiv keine Wunder. Er kritisierte, dass in der Altstadt das Auto als "primäres Verkehrsmittel" gesehen werde. Es brauche stattdessen den Willen, grüne Plätze zum Verweilen zu schaffen. "Hier muss auch einmal der Denkmalschutz ins 21. Jahrhundert kommen", forderte Rößlhuber. Wobei Christoph Ferch die Bewahrung des Welterbes einforderte. Man müsse die Altstadt "so harmonisch weiterentwickeln, dass das große Ganze nicht kompromittiert wird", sagte Ferch.

"Jugend braucht Ort zum Feiern"

Wie der neue SPÖ-Klubvorsitzende Vincent Pultar forderte auch Rößlhuber mehr Raum für die Jugend. "Gott sei Dank kommen die von der Bürgermeisterstellvertreterin Unterkofler geplanten Frühstückslokale auf dem Rudolfskai nicht. Weil die Jugend braucht auch einen Ort zum Feiern." Nur weil die dort angesiedelte Lokalmeile für die "edlen Festspielbesucher" ein "Schandfleck" sei, dürfe sie nicht weichen. "Die Jugend will sich am Rudolfskai ein paar Gin Tonics gönnen und nicht ein Frühstück mit Ei."

Neue Sozialstadträtin angelobt

Zu Beginn der Gemeinderatssitzung ist eine Personalrochade in der Salzburger Stadtregierung vollzogen worden. Die bisherige Sozialstadträtin Anja Hagenauer hatte kürzlich aus gesundheitlichen Gründen ihren Rückzug aus der Politik bekannt gegeben. Hagenauer bedankte sich bei ihren Kolleginnen und Kollegen in der Stadtregierung für die Zusammenarbeit. "Es war immer ein schönes Miteinander." Freundliche Worte zum Abschied gab es auch von Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP). "Du hast nach deiner Art immer mit großer Leidenschaft und großer Hingabe deine politischen sozialen Ziele verfolgt. Du bist für mich das soziale Gesicht deiner Fraktion all die Jahre gewesen." Statt Hagenauer wurde die bisherige SPÖ-Klubvorsitzende Andrea Brandner, der Preuner viel Erfolg wünschte, angelobt. Brandners bisherige Funktion übernimmt Vincent Pultar. Hermann Wielandner rückt für die SPÖ im Gemeinderat nach.