Vier Kilogramm geballte Salzburger Landespolitik

Streifzug von 1868 bis 2018: Mittwochabend wurde das Buch präsentiert.

"Was es wiegt, das hat's", findet Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf kurzum. Exakt vier Kilogramm wiegt es, und über 1000 Seiten hat es - jenes Buch über 150 Jahre Landespolitik, das am Mittwochabend im Gwandhaus präsentiert worden ist.

"Politik im Wandel. Der Salzburger Landtag im Chiemseehof 1868-2018" haben die Herausgeber Richard Voithofer und Robert Kriechbaumer das Werk benannt. Die beiden haben in dem Sammelband 88 Beiträge von rund 50 Autoren zusammengetragen und ein umfassendes Nachschlagewerk zur Salzburger Politik herausgegeben. Gespickt ist der Wälzer, der zwei Bände umfasst, mit aktuellen und historischen Bildern sowie mit Wizany-Karikaturen.

Inhaltlich bietet sich kein bloßer historischer Abriss des Parlamentarismus in Salzburg. Im Gegenteil: Der Bogen spannt sich von Themen aus unterschiedlichsten Bereichen, die die Politik in all den Jahren aufgewühlt haben. Dazu zählen Parteineugründungen wie jene der Grünen oder des VdU genauso wie Atompolitik, Konflikte im Naturschutz, die Festspiele, der "Dauerbrenner" Einkaufszentren, der Verkehr, Flüchtlinge oder das Salzburger Stadion.

Das Buch ist ab 12. November 2018 im Buchhandel erhältlich und kostet 83 Euro.

Quelle: SN