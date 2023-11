Vier Kinderärzte werden in Salzburg gesucht

Der Finanzausgleich bringt in fünf Jahren 194 Millionen Euro vom Gesundheitsministerium nach Salzburg. Damit sollen neue Kassenstellen geschaffen werden. Aber einige bestehende Stellen sind offen.

Stellen für Allgemeinmediziner und Kinderärzte sind in Salzburg offen.

194 Millionen Euro beträgt der Salzburger Anteil an den zusätzlichen Mitteln, die der Gesundheitsminister in den kommenden fünf Jahren über den Finanzausgleich ausschüttet. Damit sollen unter anderem neue Kassenstellen für Mediziner geschaffen werden. Ärztekammer-Vizepräsident Christoph Fürthauer merkt an, dass es ...