Ein grober Zeitplan steht. Die Unterbringung der Schüler in der Bauzeit ist eine Herausforderung.

Zu klein, veraltet, in der Erhaltung teuer: Die nach dem Krieg errichtete und 1987 letztmals sanierte Volks- und Mittelschule im Zeller Zentrum sowie das Anfang der 1970er-Jahre gebaute Bundesschulzentrum mit der HAK und dem Gymnasium in Schüttdorf sind am Ende ...