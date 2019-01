Vier ÖVP-Mitarbeiter dürfen bei der AK-Wahl in Salzburg nicht wählen

Der Grund ist kurios, warum ausgerechnet vier Mitarbeiter der Partei nicht wahlberechtigt sind. Die ÖVP vermutet, dass es viele Betroffene gibt, die im Wählerverzeichnis nicht aufscheinen. Die AK spricht von einem Einzelfall und Zufall, dass es ausgerechnet die ÖVP-Mitarbeiter betrifft.

Am Montag startet die Arbeiterkammer-Wahl in Salzburg. Vier Mitarbeiter der ÖVP dürfen gar nicht wählen. Und dafür gibt es kuriose Umstände. Die Mitarbeiter wurden in den vergangenen Jahren von einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis auf eine Voll- bzw. Teilzeitbeschäftigung umgestellt. Doch bei der Ummeldung ist etwas schiefgelaufen. Nun haben die vier Mitarbeiter zwar die Arbeiterkammer-Umlage bezahlt, als "arbeiterkammerzugehöriges Beschäftigungsverhältnis" wurde das aber nicht gewertet - damit sind sie nicht im Wählerverzeichnis. AK-Hauptwahlkommissär Gerhard Schmidt sagt, da sei entweder beim ÖAAB oder bei der GKK etwas "vernudelt" worden. Man habe als AK keinerlei Möglichkeiten zu prüfen, ob Beschäftigte kammerzugehörig sind oder nicht. Absicht sei es nicht, meint Schmidt. Es könne sich nur um Einzelfälle handeln.