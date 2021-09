Viren in der Raumluft? Praxistest im Kindergarten in Anif

Anifer Firma als Partner des US-Herstellers - Neues Gerät wird im Gemeindekindergarten erprobt.

Ende August ist im Kindergarten in Anif zu Testzwecken ein tragbares Gerät eingezogen. Es dient weder als Spielzeug für die Kinder noch als Arbeitsbehelf für die Pädagoginnen. Das Gerät des US-Technologiekonzerns Thermo Fisher Scientific ist das derzeit einzige in Österreich, das gemeinsam mit der Anifer Firma Pharmgenetix in einem Pilotprojekt getestet wird. Beide Unternehmen kooperieren schon länger zu Forschungszwecken.

"Thermo Fisher hat angefragt, ob wir das Gerät als Partnerlabor testen können", sagt Pharmgenetix-Geschäftsführer Wolfgang Schnitzel. Für den Probelauf ...