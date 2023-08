"Vize" will diesmal Erster werden: Bürgermeisterwahl in Mittersill wird ein Duell

Vizebgm. Gerald Rauch steigt gegen Viertler-Nachfolger Thomas Ellmauer in den Ring. Der SPÖ-Abtrünnige hofft auf Unterstützung seiner Ex-Partei.

Gerald Rauch will Bürgermeister werden. „Ich weiß, dass viele in Mittersill hinter mir stehen.“

Gerald Rauch ist ein bekanntes Gesicht in der Mittersiller Gemeindepolitik. Der 51-Jährige bekleidet seit 2010 das Amt des Vizebürgermeisters, in zwei Stichwahlen unterlag er Langzeitortschef Wolfgang Viertler. Nun will es Rauch noch einmal wissen, er kündigte seine erneute Kandidatur für ...