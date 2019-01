Vizebürgermeister der Stadt Salzburg sollen sich ein Dienstauto teilen

Seit einem halben Jahr ist der Innenhof des Schloss Mirabell autofrei. Nun werden Parkplätze um rund 35.000 Euro in der Mirabellgarage angemietet, darunter auch für die Präsidialfahrzeuge. Die Bürgerliste stellt nun in Frage, ob beide SPÖ-Vizebürgermeister je einen Dienstwagen benötigen. Es reiche auch einer.

Seit September 2018 ist der Innenhof des Schloss Mirabell autofrei. Auch die drei Dienstautos der Stadtregierung müssen draußen parken. Weil etliche Bedienstete aber ihr Auto im Dienst brauchen, mietet die Stadt jetzt Parkplätze in der Mirabellgarage gegenüber vom Schloss Mirabell an. Insgesamt werden es 37 Stellplätze sein. Vor allem die Bauabteilung hat Bedarf angemeldet. Die monatlichen Kosten pro Stellplatz betragen 66 Euro, der Aufwand insgesamt somit 35.200 Euro. Die Stadt hatte schon bisher 26 Stellplätze angemietet, nun kommen elf hinzu. Da sich die Stadt damit aber auch rund 5000 Euro Kilometergeld für dienstliche Fahrten sparen dürfte, hat die Stadt in Summe rund 14.000 Euro Mehrkosten pro Jahr, hieß es am Montag im Stadtsenat.

14.000 Euro mehr pro Jahr müsse der Stadt ein neuer Schlosshof doch wert sein, argumentierte Bürgerlisten-Klubchef Helmut Hüttinger. Und er stellte gleichzeitig die Anzahl der Dienstautos für die Stadtregierung in Frage. Neben Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) haben auch die beiden SPÖ-Vizebürgermeister Bernhard Auinger und Anja Hagenauer je ein Dienstauto. "Vielleicht könnten sich ja die beiden Vizebürgermeister auf ein Dienstauto verständigen. Unser Regierungsmitglied hat das damals auch zusammengebracht. Dann hätten wir schon einen Parkplatz eingespart. Aber ich glaube, dass ich das politisch nicht mehr erleben werde", meinte Hüttinger, der nach der Wahl im März aus dem Gemeinderat ausscheiden wird.

Bis September 2018 gab es 52 Stellplätze im Schlosshof und über 100 ausgestellte Parkberechtigungen. Mehr als 30 Jahre lang hatte die Bürgerliste für einen autofreien Schlosshof gekämpft. Als das Land vor zwei Jahren angekündigt hat, den Chiemseehof autofrei zu gestalten, zog auch die Stadt nach.