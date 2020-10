Vizerektor der Uni Salzburg tritt nach drei Monaten zurück

Martin Auer hat zur Überraschung vieler sein Amt wieder an den Nagel gehängt. Gründe dafür wurden keine genannt.

Ende Juni ist Katja Hutter an der Uni als Vizerektorin für Digitalisierung und Infrastruktur zurückgetreten. Als ihr Nachfolger wurde mit 1. Juli der Jurist Martin Auer (47) präsentiert. Allerdings: Am Mittwoch hat auch Auer per Mitarbeiter-Rundmail bekannt gegeben, dass er noch mit selbigem Datum - und damit nach nur drei Monaten - ausscheiden werde. Auer auf SN-Nachfrage: "Es war eine bewusste Entscheidung von mir. Über die Gründe wurde Stillschweigen vereinbart." Zeitliche Überforderung sei aber nicht die Ursache gewesen: "Mir war bewusst, ...