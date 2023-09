Volksanwalt sieht erneut Versagen bei der Aufsicht in Salzburger Seniorenheim

Das Seniorenheim in Strobl habe keine nachvollziehbare Dokumentation. Auch die Pflegeplanung soll mangelhaft sein. Die Mindeststandards würden erfüllt, heißt es erneut vom Land.

Ein Jahr ist es her, dass die Volksanwaltschaft eine Missstandsfeststellung über ein Aufsichtsversagen der Heimaufsicht des Landes Salzburg veröffentlichte: Damals war der Vorwurf, dass die Aufsicht trotz grober Mängel in einem Seniorenwohnhaus in Lehen keine Schritte setzte, um diese zu ...