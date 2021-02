Volksschule Liefering 1: Chance auf Nachmittagsbetreuung

In der Nachbarschaft der Schule tun sich Räume auf, die vorübergehend für die Betreuung am Nachmittag genützt werden könnten. Noch ist die geplante Gruppe aber nicht unter Dach und Fach.

In der Stadt Salzburg steigt die Nachfrage nach schulischer Nachmittagsbetreuung stetig. Derzeit nutzen an den Pflichtschulen mehr als 2800 Kinder dieses Angebot. Groß wäre der Bedarf auch in der Volksschule Liefering 1. Sie kann als einzige der 21 städtischen Volksschulen keine Betreuung am Nachmittag anbieten, weil der Platz fehlt. Ein Ausbau der Schule am Standort wurde mehrfach geprüft, ist aber nicht möglich.

Für viele Eltern der 221 Schüler sei das ein großes Problem, sagt Gemeinderat Christoph Brandstätter (ÖVP). ...