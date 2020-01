Volksschulen in Lehen werden saniert - und nicht neu gebaut

Nun ist es fix: Die Volksschulen I und II in Lehen werden - wahrscheinlich ab 2022 - um rund 32 Mill. Euro saniert - und nicht neu gebaut. Das hat am Donnerstagvormittag der Bildungs- und Kulturausschuss beschlossen.

Schon vor Weihnachten war im Bildungs- und Kulturausschuss aufgrund des vorliegenden Amtsberichts diskutiert worden, ob die beiden Volksschulen Lehen I und II neu gebaut oder doch lieber saniert werden sollten. Währen der Neubau laut Plan 42 Millionen Euro kosten dürfte, kommt eine Generalsanierung mit 31,8 Mill. Euro um rund 10 Millionen Euro billiger. Doch vor Weihnachten war der Akt auf Wunsch der Bürgerliste zwecks Klubberatungen noch vertagt worden.

Heute, Donnerstag, fiel nun die Entscheidung - wie erwartet - zugunsten einer Sanierung. Allerdings hatte die SPÖ zunächst einen Gegenantrag in Richtung Neubau gestellt. Weil dieser von allen anderen Fraktionen abgelehnt worden war, hat schließlich auch die SPÖ der Neubau-Variante zugestimmt, wodurch der Beschluss einstimmig fiel. Nun muss der Amtsbericht aber noch im nächsten Gemeinderat Anfang Februar beschlossen werden - was aber nach der Einstimmigkeit im Ausschuss keine große Hürde mehr sein dürfte.



Lenkungsausschuss soll Abwicklung der Groß-Sanierung überwachen

Wie geht es nun weiter? Schulressortchef in der Stadt ist Vizebgm. Bernhard Auinger (SPÖ). Er sagt: "Ich werde peinlich genau darauf achten, dass die Sanierung in bester Qualität erfolgt und da nicht wegen eventueller Mehrkosten Abstriche gemacht werden - im Sinne der Kinder dort." Fix ist für ihn außerdem, dass, in Absprache mit Baustadträtin Martina Berthold (BL), bei der Sanierung möglichst viel Holz als Baustoff verwendet werden solle: "Dazu wird es einen eigenen Amtsbericht geben. Denn das Holz-Thema soll auch in den Wettbewerb für die Sanierung einfließen." Und: "Es wird wie beim Bau des Paracelsusbades einen Lenkungsausschuss geben", verspricht er. In diesem sollen Vertreter der Bildungsdirektion, der Volksschul-Direktion, der Städtischen Immobiliengesellschaft (SIG), der Bauabteilung, des Schulamtes sowie der Finanzabteilung der Stadt sitzen - samt den jeweils zuständigen Ressortchefs Harald Preuner (ÖVP), Martina Berthold sowie Bernhard Auinger. "Das hat beim Paracelsusbad super funktioniert - und damit wollen wir dieses Großprojekt auch politisch außer Streit stellen", meint der Vizebürgermeister.



Containerschule im Lehener Park ist fix - braucht aber Vorarbeiten

Aber wann wird die Sanierung tatsächlich starten - und wird es für die Bauzeit einstweilen Container geben? Auinger bestätigt das: "Es wird eine Containerschule im Lehener Park geben. Dazu gibt es keine andere Möglichkeit und keinen anderen Standort." Dazu habe es auch bereits eine Vorbesprechung gegeben. Bis die ersten Bagger auffahren, werde es von jetzt weg aber noch rund zwei Jahre dauern, schätzt Auinger: "Der Spatenstich für die Sanierung wird irgendwann 2022 sein; die Fertigstellung voraussichtlich zwei Jahre später." Dann würden aber die Container weiter zur Pestalozzi-Schule wandern, die um rund zehn Millionen Euro als nächstes saniert werden solle, heißt es. "Auch da werden wir auf einen Holzbau setzen. Die Container sind mindestens sechs Jahre im Einsatz - was die Kosten pro Jahr senkt."



Stadt überlegt, die Container anzukaufen

Denn in puncto der geplanten Containerschule, die entweder im Frühjahr 2022 bzw. jedenfalls bis zum Herbst 2022 errichtet werden soll, gebe es noch weitere Überlegungen - etwa, ob sie zuvor beim Kindergarten in der Franz-Martin-Straße eingesetzt werden, der möglicherweise noch vor der Schulsanierung neu gebaut werde, sagt Auinger. Baulich ist die Containerschule kein so geringer Aufwand: "Dafür braucht es Vorarbeiten - wie ein betoniertes Fundament, weil die Container bis zu drei Stockwerke hoch werden. Und dazu braucht es einen Kanal-, Wasser- und Stromanschlüsse." Zudem überlege die Stadt bereits, ob sie nicht die Container angesichts der langen Mietdauer nicht gleich ankaufen solle, heißt es.

