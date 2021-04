Volksschulen in Salzburg-Lehen setzen nach der Sanierung auf moderne Pädagogik

Nach dem großen Umbau wird es in den beiden Volksschulen in Salzburg-Lehen "Lernhäuser" geben. Junge und ältere Kinder lernen dort mit- und voneinander.

Bis zum Baustart werden zwar noch drei bis vier Jahre vergehen, doch die Vorbereitungen für die Sanierung und Erweiterung der zwei Volksschulen in Salzburg-Lehen sind im Gange. Baustadträtin Martina Berthold (Bürgerliste) ist zuversichtlich, dass der Architekturwettbewerb im Sommer europaweit ausgeschrieben werden kann und bis Jahresende ein Sieger gekürt wird. Voraussetzung ist, dass der Gemeinderat vorher den Grundsatzbeschluss fasst. Ehe die Sanierung beginnt, wird der Kindergarten in der Scherzhauserfeldstraße zum Kindergarten in die Franz-Martin-Straße übersiedeln, der für acht Gruppen ausgebaut wird.

...